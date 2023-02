Soudan du Sud : Prochaine étape du pape François après la RDC

Le pape François achève vendredi sa visite en République démocratique du Congo (RDC) pour rejoindre le Soudan du Sud.

A Kinshasa, capitale du plus grand pays catholique d’Afrique, le souverain pontife a multiplié les condamnations des violences meurtrières à l’Est, appelé les dirigeants à mettre fin à la corruption et les jeunes à être « acteurs » de l’avenir du pays.

Après un dernier discours devant les évêques, il s’envolera vendredi pour un « pèlerinage de paix » au Soudan du Sud à majorité chrétienne, plus jeune Etat du monde, dévasté par une guerre civile sanglante et parmi les plus pauvres de la planète.

A Juba, le pape de 86 ans sera accompagné des chefs des Eglises d’Angleterre et d’Ecosse, représentants des deux autres confessions chrétiennes de ce pays de 12 millions d’habitants.

Le Pape a entamé son 40e voyage apostolique «œcuménique de paix» comme il l’a lui-même appelé dimanche 29 janvier à la fin de l’angélus.