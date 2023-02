ONU : 2,6 milliards de dollars pour aider des millions de personnes en Somalie 

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a annoncé mercredi que la Somalie a besoin de plus de 2,6 milliards de dollars pour venir en aide à quelque 7,6 millions de personnes affectées par une vague de sécheresse prolongée en 2023.

La Somalie connaît actuellement la sécheresse la plus longue et la plus grave de son histoire, après cinq mauvaises saisons des pluies consécutives qui ont dévasté le pays, selon l’ONU.

Environ 8,25 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ont besoin d’une aide et d’une protection immédiates, ont indiqué l’ONU et ses partenaires qui mettent en garde contre une possible famine entre avril à juin et au-delà « si l’aide humanitaire n’est pas soutenue et si les prochaines pluies sont insuffisantes ».

« Les efforts des communautés locales et l’intensification de l’aide humanitaire ont empêché le franchissement des seuils de famine en 2022, mais des millions de vies restent en jeu », a déclaré Adam Abdelmoula, coordinateur humanitaire des Nations Unies pour la Somalie.

L’ONU fait également état de 1,4 million de personnes déplacées dans ce pays en raison de la crise actuelle.

Selon OCHA, la Corne de l’Afrique est devenue plus chaude et plus sèche en raison du changement climatique. Au moins 36,4 millions de personnes dans la région ont besoin d’une aide d’urgence pour survivre.