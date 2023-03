Gabon : Macron participe au sommet sur la protection des forêts tropicales 

Le président français Emmanuel Macron participe ce jeudi à Libreville avec plusieurs chefs d’Etats d’Afrique centrale à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales, au commencement d’une tournée de quatre jours dans la région.

Ce sommet, baptisé One Forest Summit et co-organisé par les deux pays, est destiné à trouver des « solutions concrètes » pour la conservation des forêts, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique, mais « n’aura pas pour objectif de faire adopter de nouvelles déclarations politiques », ont souligné par avance les organisateurs.

M. Macron est arrivé mercredi soir dans la capitale gabonaise et a été reçu au palais présidentiel par son homologue Ali Bongo Ondimba.

C’est le dix-huitième déplacement d’Emmanuel Macron en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017, où l’influence et la présence française sont de plus en plus remises en question.

Après le Gabon, le président français se rendra en Angola, où il signera un accord visant à y développer la filière agricole, puis au Congo et en République démocratique du Congo.