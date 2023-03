Angola : Découverte d’un diamant blanc pesant 150 carats

La Société minière de Lulo a annoncé la découverte en Angola d’un diamant blanc pesant 150 carats, de type « D-Color Type lla ».

Il s’agit du 36e diamant avec plus de 100 carats extrait de cette mine située dans la municipalité de Capenda Camulemba, province de Lunda Norte.

Selon un communiqué, la Société minière précise que le diamant a été extrait du bloc 28 et est le cinquième des plus de 100 carats extraits de ce bloc.

C’est le premier diamant de ce type découvert cette année et va directement à la vitrine des diamants plus importants extraits en Angola ces dernières années, bien qu’il ne figure pas dans le top 5 des plus grands diamants, dont la liste continue d’être menée par le géant de 404 carats découvert en 2016.

La mine de Lulo a révélé, depuis le début de son exploration en 2010, un fort potentiel «qualitatif et quantitatif», ayant atteint durant la première année d’exploitation la valeur la plus élevée, par carat, dans le monde entier.