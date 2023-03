Nigeria: 6 morts et 70 blessés dans une collision entre un train et un bus 

Un bilan provisoire fait état d’au moins six personnes tuées et 70 autres blessées, jeudi, dans une collision entre un train et un bus à Lagos au Nigeria selon les services de secours.

Pour le moment, « le bilan est de six morts, quatre femmes et deux hommes », a déclaré Ibrahim Farinloye de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA). Il a ajouté que 74 personnes avaient été blessées dans cet accident.

Le train reliait Ijoko dans l’État voisin d’Ogun et se dirigeait vers la région d’Ebute-Meta à Lagos.

Il semble que le chauffeur du bus ait voulu franchir la voie ferroviaire en dépit d’un signal d’interdiction, indique l’agence de gestion des urgences de l’État de Lagos.