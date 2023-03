Cap Vert : mission de consultation de plusieurs Banques africaines

Plusieurs administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement entament lundi, une mission de consultation au Cap Vert, un pays appuyé par la Banque face aux chocs exogènes liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la pandémie de Covid-19.

Il s’agit de Désiré Guedon (Gabon, Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Comores, Mali, Niger, Sénégal), d’Ahmed Zayed, (Égypte, Djibouti), de Malika Dhif (Maroc, Tunisie, Togo), de Stéphane Mousset (France, Belgique, Espagne), de Brahim Bouzeboudjen (Algérie, Guinée-Bissau, Madagascar), de Xenia Nomfundo Ngwenya (Afrique du Sud, Eswatini, Lesotho) et de Takaki Nomoto (Japon, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Brésil).

Ils seront accompagnés des conseillers Adama Rouamba, Mamadou Diop, Fanaye Alemayeu, du directeur général adjoint de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest Joseph Ribeiro, de l’économiste principal Joel Daniel Muzima et du chargé de programme pays Jose Antonio Da Graca Pinto.

Les administrateurs auront plusieurs échanges avec les plus hautes autorités du pays, notamment le Premier ministre José Ulisses Correia e Silva, le vice-Premier ministre Olavo Avelino Garcia Correia, également ministre des Finances, de la Promotion des entreprises, de l’Économie numérique et gouverneur de la Banque pour le Cap vert et Adalgisa Barbosa Vaz, secrétaire d’État au Développement des affaires et gouverneur suppléante de la Banque pour le Cap Vert.

Des réunions sont également programmées avec les ministres sectoriels, notamment ceux de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, de l’Administration publique, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Infrastructures ainsi qu’avec les secrétaires d’État en charge de l’Économie numérique et des Finances.