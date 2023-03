Madagascar : La BAD accorde un prêt de 5.719.000 dollars pour le financement de projets de développement

La Banque africaine de développement (BAD) a indiqué avoir accordé à Madagascar un prêt de 5.719.000 dollars pour financer trois importants projets de développement dans la Grande île.

La signature des accords a été effectuée cette semaine à Accra, capitale du Ghana, en marge de la 57ème Assemblée annuelle du groupe de la Banque.

Le premier accord concerne le financement de l’étude de faisabilité du projet «Pôle de développement agricole de la rive droite du delta de Bas Mangoky». La BAD a accordé un prêt de 2 millions de dollars pour sa réalisation.

Ce projet a pour objectif d’augmenter la production agricole dans le pays, à travers l’aménagement de 29.000 ha de terrain, le développement des infrastructures d’irrigation, de stockage et de conditionnement collectif et le renforcement des organisations de producteurs.

Le deuxième accord porte sur le programme de Financement des risques et catastrophes en Afrique (ADRIFI), dans le but de promouvoir la résilience et la réponse aux chocs climatiques à Madagascar, à travers l’amélioration de la gestion des risques de catastrophes naturelles et l’adaptation au changement climatique.

Le troisième accord concerne un don d’une valeur totale de 1.340.000 de dollars pour renforcer la résilience de la gouvernance par la digitalisation, à l’instar de la digitalisation de l’Administration publique.