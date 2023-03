Zambie : People and Climate du Fonds d’investissement climatique (FIC)

La Zambie a été choisie pour recevoir un financement au titre de la plateforme Nature, People and Climate du Fonds d’investissement climatique (FIC), a indiqué le ministre zambien de l’Economie verte et de l’Environnement, Collins Nzovu.

Le Fonds d’investissement climatique (FIC) accordera 350 millions de dollars de financement et d’autres formes de soutien aux solutions basées sur la nature dans neuf pays, dont la Zambie, dans le cadre de sa plateforme d’investissement dans la nature, les personnes et le climat, a précisé M. Nzovu.

Les pays bénéficiaires sont : la Zambie, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, la République dominicaine, l’Égypte, les Fidji, le Kenya. Ils ont été annoncés lors du Sommet mondial sur le climat (COP27) qui s’est tenu à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Le programme Nature, People and Climate déploie des solutions basées sur la nature qui reconnaissent les liens entre l’utilisation des terres, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, et l’amélioration des sources de moyens de subsistance des communautés rurales et des peuples autochtones.

Il couvre l’agriculture durable, l’approvisionnement alimentaire, les forêts, les systèmes côtiers résilients et les efforts visant à autonomiser les peuples autochtones et les communautés locales.

Dans une prochaine étape, les pays participants élaboreront des plans d’investissement en collaboration avec un certain nombre de banques de développement multilatérales partenaires.