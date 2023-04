ONU : 1,5 million de personnes ont besoin d’aide humanitaire au Burundi 

Plus d’un million de personnes ont besoin d’une assistance d’urgence au Burundi, a annoncé lundi une agence des Nations Unies lors du lancement officiel du Plan de réponse humanitaire 2023, nécessitant 194,2 millions de dollars.

Selon le plan officiel des réponses humanitaires entre le gouvernement et le Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA), environ 1,5 million de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire en 2023, dont 1,1 million des plus vulnérables ciblés pour une aide.

La mobilisation de ressources reste un défi, l’ONU ayant averti que le manque de financement pourrait avoir des « conséquences graves », laissant les populations vulnérables exposées aux risques climatiques, aux maladies et aux risques de protection, et compromettant les efforts de rapatriement et les moyens de subsistance. « Briser le cycle des épidémies sera difficile sans une réponse sanitaire d’urgence et un renforcement de l’accès à l’eau, en assainissement et hygiène », insiste OCHA.

Le Burundi est fortement vulnérable au changement climatique et les catastrophes naturelles ont entraîné un déplacement interne important. En 2021 et 2022, divers chocs, notamment la pandémie du Covid-19, les épidémies de maladies et la guerre en Ukraine, ont exacerbé les besoins humanitaires existants, affectant les populations vulnérables telles que les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays.