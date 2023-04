Togo : La dette extérieure représente 38,84% de la dette publique

La dette extérieure du Togo, se chiffrait à 1.296,11 milliards de FCFA, à fin décembre 2022, soit 38,84% du portefeuille de la dette publique et plus d’un quart (25,32%) du PIB national, selon le ministère des Finances.

Cette dette, indique-t-on, est détenue pour plus de la moitié par des créanciers multilatéraux (Institutions de Bretton Woods, banques de développement, etc.), pour 58,6% de l’encours, par des créanciers commerciaux, pour 36,8%, et des créanciers bilatéraux pour « seulement » 4,6%.

Si dans l’ensemble, la dette publique du pays est peu exposée aux fluctuations de changes à l’international, avec les 4/5 de l’encours libellés en francs CFA et en Euro (83,5%), le portefeuille de la dette extérieure reste tout de même sensible aux fluctuations de certaines devises majeures.

En effet, le portefeuille de la dette extérieure est libellé pour 15,99% en dollar américain et 12,07% pour le yuan renminbi (CNY). L’Euro, qui pour sa part ne fluctue pas par rapport au FCFA, représente 28,93% de la dette extérieure.