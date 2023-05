RDC: Six civils tués dans une attaque des ADF en Ituri

Au moins six civils ont été tués lundi soir en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), dans une nouvelle attaque de village attribuée aux ADF (Forces démocratiques alliées).

« Les rebelles ADF ont fait incursion lundi soir aux environs de 20H00 au village Makumo, dans le groupement Bangole », en territoire de Mambasa, a déclaré Gilbert Sivamwenda, président de la société civile de la chefferie (ensemble de villages) de Babila Babombi.

Les assaillants ont tué des villageois et pillé des biens, « c’était le sauve-qui-peut et l’armée est arrivée en retard, quand les rebelles étaient déjà partis », a indiqué, de son côté, Tonge Sorone, représentant des jeunes de Babila Babombi. « Ce matin nous avons découvert six corps », a ajouté M. Babombi.

Les recherches n’ont pu être menées loin en brousse à l’extérieur du village en raison de l’insécurité et ce bilan est donc provisoire.

« Nous sommes choqués par l’inefficacité des opérations militaires FARDC (forces armées de RDC) et UPDF (armée ougandaise) dans notre entité, car les rebelles ADF circulent librement », a déploré M. Sivamwenda.

Des opérations conjointes sont menées par les deux armées en Ituri et dans la province voisine du Nord-Kivu depuis fin 2021 contre les ADF.