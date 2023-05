Côte d’Ivoire : 36 projets inscrits au portefeuille de financement de la BM

36 projets sont inscrits au portefeuille de financement de la Banque mondiale (BM) en Côte d’Ivoire, a indiqué mardi, l’analyste des opérations du Groupe de la Banque, Assiata Houedanou-Soro, lors d’un séminaire de formation des médias sur les politiques environnementales et sociales de la Banque.

Il s’agit de 30 projets nationaux d’un montant de 5,64 milliards de dollars US, soit 2769 milliards FCFA, et six projets régionaux évalués à 461,4 millions de dollars US, soit 275 milliards FCFA.

En matière de financement, sur un montant global de 6,104 milliards dollars US, 2,23 milliards dollars ont été déjà décaissés, et 3,84 milliards dollars US sont disponibles.

Des projets sont financés entièrement par la Banque, néanmoins certains sont cofinancés soit en partenariat avec l’Etat où en collaboration avec d’autres partenaires techniques et financiers tels que l’Agence française de développement (AFD), a expliqué Mme Houédanou-Soro.