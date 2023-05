Burkina Faso : 33 personnes tuées par des terroristes dans le Mouhoun

Trente-trois civils ont été tués le 11 mai 2023 par des terroristes, dans le village de Youlou, département de Tchériba, province du Mouhoun, selon un bilan provisoire.

Le gouverneur de la province du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a déclaré à la presse que l’attaque a été perpétrée le 11 mai 2023 vers 17h.

Le gouverneur a indiqué que « des hommes armés ont pris pour cible de paisibles citoyens occupés à leurs activités de maraichage au bord du fleuve, causant des pertes en vies humaines ».

Il a également invité les populations à redoubler de vigilance et à poursuivre la collaboration avec les forces combattantes « pour une victoire totale contre le terrorisme et un retour définitif de la paix et de la sécurité dans la région ».

Par ailleurs, l’armée burkinabè a neutralisé une quinzaine de terroristes dans la zone de Mané, le Centre-nord et une soixantaine d’autres au Sahel, dans des raids aériens, ont indiqué des sources sécuritaires.