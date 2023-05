Nigeria : 30 morts dans des affrontements entre bergers et agriculteurs 

Au moins 30 morts dans des affrontements qui ont opposé des agriculteurs et des bergers dans des villages de l’Etat du Plateau, dans le centre du pays, a indiqué mardi un responsable local.

« L’incident a affecté plus de 30 personnes. Elles ont perdu leur vie », a indiqué Dan Manjang, commissaire à l’Information et à la Communication de cet Etat du centre du Nigeria, précisant que les affrontements ont opposé « des bergers et des agriculteurs ».

Les affrontements de mardi ont eu lieu « dans plusieurs villages » du district de Mangu, a précisé la police.

« A environ 11H56 (10H56 GMT), nous avons reçu un appel d’urgence » faisant état d’hommes armés « tirant de manière sporadique », a déclaré un porte-parole de la police, Alfred Alabo, dans un communiqué.

Des forces de sécurité ont été déployées sur place et ont affronté les fauteurs de trouble, a indiqué le communiqué. Le président du district de Mangu a imposé un couvre-feu de 24 heures afin d’éviter une propagation des troubles à d’autres zones.