Nigeria: 85 morts dans des affrontements entre les paysans et les éleveurs

Un nouveau bilan des affrontements entre agriculteurs et éleveurs fait état de 80 personnes tuées et plus de 3.000 autres déplacées, selon les autorités sources locales.

Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs villages dans le district de Mangu ont été attaqués par des hommes armés, après deux semaines de tensions.

Après cette attaque « 85 corps ont été retrouvés » et « 57 blessés ont été hospitalisés », a déclaré Joseph Gwankat, le représentant de ces villages.

« A l’heure où je vous parle, il y a encore des communautés qui sont attaquées (…) Il y a deux heures encore il y avait des coups de feu, les gens sont en train de fuir pour leur vie », a déclaré le député local Solomon Maren à l’AFP.

Selon l’Agence de gestion des urgences au Nigeria (Nema), des milliers de personnes ont été déplacées et plus de 700 maisons endommagées ou détruites depuis le début des affrontements.