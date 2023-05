Chine : Elargissement de la coopération avec les pays africains

La Chine élargit sa coopération pour apporter des contributions positives à la paix et au développement en Afrique, a déclaré le haut législateur chinois Zhao Leji.



M. Zhao a tenu ces propos au cours de sa rencontre avec le président sénégalais Macky Sall. A l’invitation du président de l’Assemblée nationale sénégalaise Amadou Mame Diop, M. Zhao, qui occupe le poste de président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale chinoise, a effectué une visite officielle amicale au Sénégal de dimanche à mardi et s’est entretenu avec MM. Sall et Diop.

Lors de sa rencontre avec M. Sall, M. Zhao a transmis les sincères félicitations et les meilleurs vœux du président chinois Xi Jinping.

Beijing est disposée à élargir les neuf programmes de coopération Chine-Afrique.

Par ailleurs, la Chine a envoyé cinq équipes d’experts de haut niveau dans le cadre de programmes de coopération technique bilatérale depuis août 2009. Pour leurs recherches et essais, ils se sont rendus dans les 15 provinces rizicoles du Burundi où ils ont sélectionné et introduit avec succès huit variétés de semences, adaptées au climat et l’environnement locaux.

En outre, en tant que pays leader dans l’innovation numérique, la Chine a également fourni un soutien technique au développement de l’économie numérique de l’Afrique en termes d’e-commerce, d’infrastructures numériques ou encore d’applications mobiles et de paiement.

Grâce aux plateformes de commerce électronique transfrontalières, le café d’Ethiopie, l’huile de piment du Rwanda, le thé noir du Kenya, le chocolat du Ghana et les noix de cajou de Tanzanie ont su trouver leur chemin auprès des consommateurs chinois. Des plateformes chinoises telles que Kilimall, Alibaba et KiKUU ont également réussi à pénétrer sur le marché africain.

Les pays africains devraient profiter de la 3e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique pour renforcer leur coopération avec la Chine afin de faire progresser leur industrialisation et le développement de leurs infrastructures, a déclaré lundi à Xinhua Michael Okyere Baafi, vice-ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie. Selon M. Baafi, qui s’est exprimé lors d’un événement de promotion de l’exposition, la Chine et l’Afrique doivent renforcer leurs relations déjà solides et les rendre encore plus mutuellement bénéfiques grâce au commerce.