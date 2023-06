Sénégal : Le gouvernement a rétabli l’ordre (Ministre des AE)

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAE), Aissata Tall Sall, a indiqué jeudi que le gouvernement a rétabli l’ordre et va continuer à le maintenir, après les actes violents survenus les 1 et 2 juin dans le pays, après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » dans le cadre de l’affaire dite « Sweet Beauty ».

« Le gouvernent a rétabli l’ordre et va continuer à le rétablir, mais il va surtout continuer à assurer la sécurité des personnes et des biens, aussi bien des Sénégalais que des étrangers vivant au Sénégal. Il protégera aussi bien les institutions du Sénégal ainsi que les institutions internationales implantées dans ce pays », a déclaré la cheffe de la diplomatie sénégalaise.

La MAE a annoncé qu’un « Livre blanc » a été élaboré pour donner la part de vérité du gouvernement sur les récents évènements survenus à travers le pays, et lors desquels 16 personnes ont été tuées et des biens publics et privés ont été brûlés ou saccagés.

Le Président Macky Sall avait condamné les agressions contre l’Etat, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise, à travers des violences humaines, des actes de saccages contre des biens publics et privés.