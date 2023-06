Somalie : 19 terroristes tués dans une opération sécuritaire

Au moins 19 éléments du groupe terroriste Al-Shabab ont été tués, dans le sud de la Somalie, lors d’une opération conjointe du Service de renseignements somalien et des partenaires internationaux, a annoncé l’agence somalienne de presse (SONNA).

Selon SONNA, des véhicules et des munitions appartenant aux terroristes ont également été détruits dans l’opération qui intervient au lendemain de l’attaque d’un hôtel de la capitale Mogadiscio, qui a fait 9 morts.

Six civils et trois membres des forces de l’ordre ont été tués et dix civils blessés dans l’attentat qui a ciblé cet hôtel dans la nuit de vendredi à samedi après six heures de siège.

Selon des témoins, deux kamikazes portant des gilets explosifs se sont fait exploser à l’entrée de l’hôtel où se trouvaient des centaines de clients.

Un employé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également été tué dans cette attaque, a déploré dimanche Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

La police somalienne a fait savoir que les forces de sécurité ont mis fin à un siège de sept heures à cet hôtel situé à l’intérieur de la plage du Lido après avoir tué les sept éléments du groupe terroriste Al-Shabab impliqués dans l’attaque.

Le groupe Al-Shabab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l’attaque, affirmant que ses éléments visaient les clients retranchés dans l’hôtel.