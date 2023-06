Nigeria: Des affrontements entre agriculteurs et d’éleveurs font 13 morts

Au moins treize personnes sont mortes dans de nouveaux affrontements entre communautés d’agriculteurs et d’éleveurs dans le centre du Nigeria, vendredi, ont indiqué dimanche les autorités locales.

Vendredi, cinq éleveurs qui se rendaient à un marché pour vendre leurs bêtes « ont été arrêtés et tués » dans la communauté de Rawuru par de présumés « jeunes Berom », une communauté d’agriculteurs, a déclaré un représentant local des éleveurs peuls Nuru Abdullahi, cité par des médias.

Par la suite, huit agriculteurs berom ont été tués dans la même communauté de Rawuru par de présumés « éleveurs peuls », a indiqué le représentant des jeunes de Berom, Pius Dalyop Pam.

Le porte-parole de la police locale Alfred Alagbo a confirmé cette dernière attaque.

Les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre d’affrontement pour l’exploitation de la terre et les ressources en eau entre les communautés d’agriculteurs et d’éleveurs.