Afrique : Les USA prendront de nouvelles mesures contre Wagner

Les Etats-Unis ont décidé de prendre de nouvelles « mesures » contre les activités du groupe de mercenaires Wagner en Afrique, a annoncé mardi le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller.

« Vous allez voir les Etats-Unis prendre des mesures supplémentaires » contre le groupe Wagner afin qu’il rende des comptes pour ses activités « de destruction » en Afrique, a-t-il affirmé à la presse.

Le responsable s’est refusé à détailler ce que seraient ces sanctions mais a précisé que cela n’était pas lié avec la mutinerie avortée du week-end dernier du chef du groupe Wagner en Russie ou la guerre en Ukraine.

Le groupe paramilitaire russe est de plus en plus actif en Afrique, notamment au Mali et en Centrafrique.

« Nous pensons que là où va Wagner, il sème la mort et la destruction dans son sillage », a déclaré le porte-parole, en « enjoignant les gouvernements en Afrique ou ailleurs à cesser toute coopération avec Wagner ».