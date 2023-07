Somalie: Le CS prolonge de six mois le mandat de l’ATMIS

Le Conseil de sécurité de l’ONU (CS) a prorogé de six mois le mandat de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS).

Les quinze membres ont adopté la résolution 2687 (2023) présentée par le Royaume-Uni. Le texte s’adresse d’abord à la Somalie, l’invitant à ne pas fléchir dans sa lutte contre les Shabab et lui rappelant qu’il lui incombe au premier lieu d’assurer la protection des civils, mais aussi aux États membres qu’il encourage à soutenir l’ATMIS jusqu’à la fin de la transition en matière de sécurité, d’ici au 31 décembre 2024.

Il appelle le gouvernement somalien et l’Union africaine (UA), de concert avec l’ONU et les partenaires internationaux, à évaluer les enseignements tirés de la première phase de la réduction des effectifs de la Mission de transition.

L’ATMIS a été créée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour succéder à la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), décision entérinée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 31 mars 2022, qui a autorisé cette reconfiguration pour une période initiale de douze mois, puis pour trois mois supplémentaires.