Angola : Renforcer ses relations commerciales au sein de la SADC et la Zlecaf (responsable)

Le gouvernement angolais est déterminé à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer les relations commerciales au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a indiqué le secrétaire d’État au Commerce, Amadeu Nunes.

«L’Angola s’engage à éliminer les restrictions commerciales et à adopter des procédures qui facilitent les investissements et permettent de bénéficier du commerce international», a déclaré M. Nunes lors du Forum d’affaires Angola/Argentine organisé dans la capitale Luanda.

Il a ajouté que l’Angola a entamé une série de réformes juridiques et institutionnelles qui ont abouti à l’amendement des lois liées à l’investissement privé et à l’adoption de nouveaux textes sur la concurrence et les marchés publics.

«Grace aux nouvelles lois, les investisseurs privés bénéficieront d’une plus grande protection et de garanties de la part de l’État, en plus de l’annulation des quotas imposés en termes d’apport financier requis», a-t-il poursuivi.