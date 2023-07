Somalie: Au moins 40 terroristes tués dans des raids de l’armée 

Au moins quarante terroristes du groupe Al Shebab ont été tués dans des attaques aériennes de l’armée somalienne, dimanche, dans la région de Lower Juba (sud).

Plusieurs dirigeants du groupe terroriste figurent parmi les personnes tuées, a indiqué l’agence de presse somalienne (SONNA), précisant que l’opération militaire avec un soutien de forces internationales visait un lieu de rassemblement des insurgés, à Welmaro, une ville située à 40 kilomètres d’Afmadow dans la région du Bas-Jubba en Somalie qui servait également de dépôt d’armes.

« Les forces de l’armée, appuyées par des frappes aériennes de partenaires internationaux, ont pu détruire complètement la cachette et le dépôt, tuant plus de 40 terroristes, dont plusieurs dirigeants de haut rang », a indiqué SONNA, notant que ce bilan a été confirmé par le ministère de la Défense.

Lors de l’opération conjointe menée dimanche, les forces armées nationales et leurs partenaires ont capturé six terroristes d’Al Shabab et intercepté un véhicule contenant des explosifs dans le village de Welmaro, dans la région du Bas-Juba. Le général Ali Mohamud Badmadow, commandant de la 43e division des forces armées nationales, a confirmé que les prisonniers avaient été emmenés dans le district d’Afmadow.

Cette opération intervient quelques jours après la fin de la 1ère phase du retrait des forces de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS), qui ont remis plusieurs bases militaires aux forces somaliennes.

Par ailleurs, 8 personnes ont trouvé la mort dans la région de Hiran en Somalie (centre) dans une explosion qui a ciblé leur véhicule, selon des sources sécuritaires.

Fin mars, Mogadiscio avait affirmé que plus de 3.000 terroristes ont été tués depuis le début de l’offensive, tandis que 70 villes et villages ont été libérés des mains du groupe.