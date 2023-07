Maroc : Israël reconnait la souveraineté du Royaume sur le Sahara

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a reçu une lettre du Premier Ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu, concernant la décision de l’Etat d’Israël de « reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental ».

Le Premier Ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera « reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien ».

Il a souligné, en outre, que ladite décision sera « transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques ».

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement « l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla », et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat ».

La reconnaissance d’Israël sur le Sahara Marocain marque un tournant positif dans les relations internationales et régionales. Cette décision historique a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de coopération économique, politique et culturelle entre le Maroc et Israël.

Les deux pays ont identifié des domaines d’intérêt mutuel tels que la technologie, l’agriculture, le tourisme, l’énergie et la défense, où ils peuvent collaborer pour bénéficier de leurs compétences respectives.

En plus de renforcer ses liens avec Israël, le Maroc avec la politique du Roi Mohammed VI, a pu jouer un rôle de médiateur dans certaines crises régionales. Grâce à ses relations établies avec différents acteurs, le Maroc a offert sa médiation dans des conflits en Afrique et au Moyen-Orient, contribuant ainsi à promouvoir la diplomatie et à rechercher des solutions pacifiques.