Bénin: 80 millions d’euros de la BAD pour moderniser le Port de Cotonou

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé l’octroi d’un prêt de 80 millions d’euros au Bénin. Ce financement vise à moderniser et agrandir le Port autonome de Cotonou, l’un des principaux points d’accès maritime pour les pays enclavés d’Afrique de l’Ouest.

Le prêt se répartit en 55 millions d’euros de la Banque africaine de développement et 25 millions d’euros de l’Africa Growing Together Fund, un fonds spécial créé conjointement par la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Chine.

Selon Joseph Ribeiro, directeur général adjoint pour l’Afrique de l’Ouest à la Banque africaine de développement, cet investissement renforcera les opérations du Groupe de la Banque au Bénin. Le Port de Cotonou représente une source majeure de revenus pour le pays, d’où l’importance de son expansion et de la réhabilitation de ses infrastructures pour améliorer sa capacité et son efficacité opérationnelle.

Le financement permettra notamment la construction d’un nouveau terminal à conteneurs, le « T5 », à l’est du port, ainsi que l’augmentation de la capacité dédiée aux produits en vrac et divers, portée à 20 hectares. Des améliorations supplémentaires comprennent la mise en place d’un point d’accès central avec des portiques automatisés et la construction d’un parking de 14 hectares pour les poids lourds sur le site de Zongo, doté d’un système de gestion intégré et numérisé. Cela sera relié aux bases de données du port et au guichet unique pour le commerce extérieur, facilitant ainsi le traitement rapide du fret.

Le projet devrait apporter des bénéfices significatifs au gouvernement du Bénin, notamment en augmentant les recettes fiscales et les dividendes engrangés. De plus, il profitera à la main-d’œuvre pendant la phase de construction, ainsi qu’aux opérateurs portuaires et aux usagers tels que les propriétaires de camions et les chargeurs de navires.

Le Port autonome de Cotonou joue un rôle crucial en tant que port de transit, accueillant en moyenne de 80 à 90 navires commerciaux par mois. Il est responsable de 90 % du commerce international du pays et traite 49 % du trafic de transit dirigé vers le Niger (37 %), le Burkina Faso (4 %), le Mali (3 %) et le Nigeria (5 %). Le port dessert jusqu’à 100 millions de consommateurs.

En 2022, le Port de Cotonou a géré 12,5 millions de tonnes de marchandises, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2021. On prévoit que ce chiffre atteindra 23 millions de tonnes d’ici 2038.

Fondé en 1964, le Port autonome de Cotonou représente un atout économique stratégique pour le Bénin. Depuis 2018, il est géré par le Port d’Anvers-Bruges international pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.