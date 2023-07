Somalie: L’OCHA renforce son aide humanitaire aux populations

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a annoncé lundi un renforcement de l’assistance accordée aux populations affectées par les récentes inondations ayant entraîné la mort de 30 personnes en Somalie.

OCHA a souligné que « le risque crédible de famine persiste parmi les populations déplacées et pastorales dans les zones les plus touchées par la récente sécheresse ». Les inondations saisonnières survenues entre avril et juin ont touché plus de 468 000 personnes, entraînant 30 décès.

Ces inondations ont également provoqué le déplacement de 247 000 personnes, causant des dégâts aux infrastructures et inondant des milliers d’hectares de terres à travers le pays. L’agence onusienne a souligné que l’impact dévastateur des inondations se poursuit, notant que plus de 30 villages restent isolés et sont uniquement accessibles par bateau.

Dans le même sillage, le FNUAP a alerté sur la situation critique en Éthiopie, au Kenya et en Somalie en raison de la sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique. Plus de 43 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire, et parmi elles, 2,7 millions ont été déplacées.

Le FNUAP a déploré que la sécheresse de 2020-2023 ait causé une dévastation considérable, qui se fera ressentir pendant de nombreuses années. Les déplacements forcés de plus de 2,7 millions de personnes dans les trois pays ont entraîné la mort de plus de 13 millions de têtes de bétail, détruisant ainsi des moyens de subsistance et tout un mode de vie.

En outre, parmi les 43 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire dans la région, 32 millions se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë.

Le FNUAP a également noté que les récentes pluies dans d’autres régions de la Corne de l’Afrique ont provoqué de nouveaux déplacements de population et accru les risques de maladies, de pertes de bétail et de dommages aux cultures.

Le FNUAP a averti que de nouvelles inondations sont attendues plus tard cette année, aggravant davantage la situation humanitaire déjà critique dans la région.