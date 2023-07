Somalie : 100 terroristes d’Al Shebab éliminés (armée) 

Dans le cadre d’une opération coordonnée avec les forces spéciales américaines, l’armée nationale somalienne a mené une opération combinant des actions aériennes et terrestres dans les régions de Gal-Libah et d’El Qurac, situées à la frontière des régions de Galgaduud et de Middle Shabelle. Cette opération avait pour objectif de cibler un groupe de terroristes appartenant à Al-Shabab.

L’opération a été couronnée de succès, entraînant la neutralisation d’environ 100 éléments jihadistes, y compris des hauts responsables. Leur base, qui servait de centre de complot contre le gouvernement, a également été détruite. La coopération des résidents locaux a été essentielle et a grandement soutenu l’armée nationale dans son action.

Le gouvernement fédéral de Somalie a exprimé sa gratitude envers les États-Unis pour leur assistance précieuse dans la destruction de ce rassemblement de terroristes d’Al-Shabab, qui menaçaient la sécurité du peuple somalien.

Cette opération s’inscrit dans une série d’opérations continues, notamment celles menées récemment à Budbud et Weel-Maarow, qui ont entraîné la mort de plus de 70 membres d’Al-Shabab.

De plus, le ministère de la Défense a fait savoir que 200 membres d’Al-Shabab ont été neutralisés au cours de la dernière semaine, suite à différentes opérations menées dans diverses régions du pays.

Mercredi, l’opération d’El-Qorac a entraîné la mort de 30 membres d’Al-Shabab, dont deux hauts responsables, selon les informations du ministère somalien de la Défense. Le porte-parole du ministère de la Défense, le général Abdullahi Ali Aanood, a annoncé lors d’une conférence de presse au siège du ministère de l’information que le total des terroristes d’Al Shabab tués au cours de la semaine passée s’élevait à 200, suite aux opérations menées dans différentes régions.

Outre cette opération, l’armée somalienne et les forces alliées ont supprimé plusieurs combattants d’Al-Shabab dans les zones de Galcad et de Budbud, situées dans la région du Moyen Shabelle. Des opérations ont également été menées dans la zone rurale de Hobyo, dans la région de Mudug, et dans la forêt près du village de Welmarow, dans le Bas-Juba.