Cotonou : Le Bénin ferme sa principale frontière avec le Niger

Le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger, juste après le double sommet UEMOA-CEDEAO, tenu à Abuja (Nigéria) et consacré à la situation politique au Niger.

« Toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger sont suspendues. Plusieurs sources rapportent que de nombreux camions en route pour Niamey, transportant des conteneurs et du vrac chargé au port de Cotonou, sont actuellement bloqués à la frontière, côté Bénin », indique Radio France Internationale (RFI). En revanche, les voyageurs sont autorisés à circuler, selon des témoins cités par le même média.

Le Niger, en tant que principal partenaire du port béninois, achemine la majorité de ses importations via Cotonou. Une fois déchargées des navires, ces marchandises se dirigent vers Niamey, comme l’a précisé la même source.

Ce corridor est très fréquenté dans la région, et les statistiques estiment que jusqu’à 1000 véhicules traversent cette frontière chaque jour, transportant des véhicules d’occasion, des produits alimentaires, pharmaceutiques, de l’essence et divers autres produits, selon les informations de RFI.

Lors de sa visite officielle au Bénin en mars dernier, le président Bazoum a souligné l’importance vitale de ce corridor pour son pays, en ajoutant que le port de Cotonou était également le port du Niger.

Suite à la réunion d’Abuja, les Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ont condamné fermement toute tentative de prise de pouvoir par les armes, prenant des mesures immédiates contre les auteurs de l’enlèvement, comme l’a annoncé la présidence béninoise dans un communiqué.

Ces mesures comprennent la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l’UEMOA, l’interdiction de survol de l’espace aérien du Niger pour tout aéronef en provenance ou à destination du pays, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l’UEMOA et le Niger, y compris celles liées aux produits pétroliers, à l’électricité, aux biens et services.

De plus, les avoirs financiers et monétaires de l’État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l’UEMOA seront gelés, de même que ceux des entreprises publiques et parapubliques du Niger. Les opérations financières entre les banques du Niger et celles installées dans les autres pays de l’UEMOA seront également suspendues. Les Institutions de financement de l’UEMOA, en particulier la BOAD, ne pourront plus apporter d’assistance ou réaliser des transactions financières en faveur du Niger.

Les auteurs de cette tentative de coup d’État seront interdits de voyage, leurs avoirs financiers gelés et leur patrimoine confisqué, conformément aux dispositions du communiqué.