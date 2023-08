ONU : Rôle prépondérant de l’Angola dans la pacification de la RDC et de la RCA

L’ONU a exprimé sa reconnaissance envers l’Angola pour son rôle essentiel dans la promotion de la paix et la résolution des conflits en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA).

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a loué l’engagement de l’Angola dans ses relations multilatérales pour favoriser le dialogue et les processus politiques inclusifs sur le continent.

Lors d’une réunion avec les représentants permanents des pays lusophones à l’ONU, en marge de la célébration du 27e anniversaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), M. Guterres a également salué le rôle des pays lusophones dans la promotion et la valorisation de la langue portugaise aux Nations Unies.

Le Représentant permanent de l’Angola auprès de l’ONU, Francisco José da Cruz, a rappelé quant à lui le rôle constructif de la CPLP dans la recherche de consensus et de solutions pacifiques et durables pour les divers défis à l’ordre du jour des réunions des Nations Unies. Il a souligné le partage de l’engagement entre les Nations Unies et la CPLP en faveur du règlement pacifique des conflits et de la coopération multilatérale pour un avenir meilleur pour tous.

En tant que président par intérim du groupe CPLP, M. da Cruz a également mis en évidence la coopération fructueuse entre la Communauté et l’ONU, qui a contribué à promouvoir des valeurs et des objectifs communs dans la défense du multilatéralisme face aux défis mondiaux. Il a affirmé que les deux organismes continueraient à travailler ensemble pour faire du portugais l’une des langues de travail au sein de l’ONU, en tant qu’expression du multilinguisme et de la représentativité des peuples que cette organisation internationale défend.