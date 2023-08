Tunisie : Loi antisémite sur la normalisation avec Israël

Le parlement tunisien a annoncé que la commission des droits et libertés avait entamé l’examen d’un projet de loi visant à criminaliser la normalisation avec Israël. Selon un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la commission a présenté une première lecture du texte, soulignant l’importance de ce projet de loi pour le peuple tunisien, qui souhaite ainsi affirmer son soutien indéfectible à la cause palestinienne.

En août 2022, le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations avait déjà exprimé son engagement envers les dispositions du « boycott » arabe d’Israël, conformément aux principes de la Ligue des États arabes. Cela faisait suite à des informations relayées par certains médias sur d’éventuels échanges commerciaux avec Israël.

Il convient de rappeler que la Tunisie avait entamé le boycott officiel d’Israël au sein de la Ligue arabe après la guerre de 1948, bien que la mise en œuvre de ce boycott ait varié d’un pays à l’autre.

Ces dernières années, le rythme de normalisation des relations avec Israël s’est accéléré dans un certain nombre de pays arabes, notamment en vertu des « accords d’Abraham ». Le 15 septembre 2020, les Émirats arabes unis et Bahreïn avaient signé ces accords de normalisation avec Israël, baptisés « accords d’Abraham » par les États-Unis. Par la suite, le Maroc et le Soudan les avaient rejoints.