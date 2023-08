Nigeria : 28 terroristes neutralisés et 113 autres arrêtés (armée)

Ces deux dernières semaines, l’armée du Nigeria a mené des opérations contre les terroristes, aboutissant à l’élimination de 28 d’entre eux et à la capture de plus de 113 individus. Dans diverses missions à travers le pays, les forces sécuritaires ont également réussi à secourir près de 82 victimes en détresse.

Le général Edward Buba, porte-parole de l’armée, a rapporté que les efforts des militaires ont conduit à la récupération de 108 armes et 564 munitions. Ces saisies incluent 22 fusils AK47, un fusil PKT, six fusils à pompe, quatre fusils Dane, un fusil fabriqué, un fusil Galil Ace, ainsi qu’une variété d’autres armements et explosifs.

Parmi les découvertes figurent également 322 cartouches de 7,62 mm, 63 cartouches de 12,7 mm, 12 cartouches de 5,6 mm, 33 chargeurs d’AK47, et divers autres équipements tels que motos, téléphones portables, radios et panneaux solaires. De plus, une quantité substantielle de bétail, ainsi que la somme de 2,8 millions de nairas, ont été récupérés.

Dans la région du delta du Niger, les troupes ont mené des actions spécifiques, détruisant 36 pirogues, 62 bateaux en bois, 73 réservoirs de stockage, un véhicule et 75 fours de cuisson.

En parallèle, elles ont saisi des machines de pompage, des moteurs hors-bords, et ont neutralisé 33 sites de raffinage illégaux. Les quantités impressionnantes de pétrole brut volé et de produits raffinés ont été restituées à hauteur de 1 166 900 litres et 1 491 250 litres respectivement.

Dans le nord-est, les opérations de l’opération Hadin Kai ont permis d’éliminer sept terroristes, d’arrêter cinq individus et de libérer 31 otages. Parallèlement, 28 membres des familles des terroristes de Boko Haram/ISWAP ont été placés en détention. Les troupes ont saisi divers armements, dont 20 fusils AK47, et ont opéré des arrestations dans les zones de gouvernement local de Mangu et de Bokkos au Plateau.

Toutefois, des pertes ont également été subies, avec trois officiers et 22 soldats tués dans une embuscade et le crash d’un hélicoptère MI17 de l’armée de l’air nigériane (NAF) dans la zone de Zungeru, État du Niger. Malgré ces défis, les efforts résolus des forces de sécurité continuent de faire avancer la lutte contre le terrorisme et l’insécurité dans la région, selon l’armée.