Le président sénégalais Sall condamne «fermement» l’attaque contre le bateau «Tombouctou» au Mali

Le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, a exprimé sa ferme condamnation de l’attaque terroriste menée jeudi contre le bateau de transport de passagers «Tombouctou» sur le fleuve Niger, au Mali.

«Je condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau ‘Tombouctou’ ce 7 septembre 2023», a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter), depuis Dar es Salam (Tanzanie) où il participe à un sommet sur les systèmes alimentaires africains.

Il a adressé ses «condoléances émues au Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, aux familles endeuillées et au peuple malien ami et frère». «Paix à l’âme des victimes», a conclu le dirigeant sénégalais.

L’attaque ayant visé le bateau «Tombouctou», qui assurait la liaison entre Koulikoro et Gao sur le fleuve Niger, est l’un des deux assauts perpétrés jeudi au Mali et revendiqués par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une organisation affiliée à Al-Qaida.

La deuxième attaque a visé une base de l’armée malienne située à Bamba, dans la zone de Gao (nord). Ces deux assauts distincts ont fait 64 morts dont 49 civils et 15 soldats, selon un communiqué du gouvernement malien qui a, par ailleurs, annoncé un deuil national de trois jours à compter de ce vendredi.