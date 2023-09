La France suspend jusqu’à nouvel ordre, les visas pour Les artistes nigériens, maliens et burkinabè

La France a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute coopération artistique avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, indique une correspondance du Quai d’Orsay envoyée aux organisateurs de festivals et spectacles, via la Direction générale des affaires culturelles.

Selon cette correspondance adressée aux acteurs culturels français, «tous les projets de coopération qui sont menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus, sans délai, et sans aucune exception (…) De la même manière, aucune invitation de tout ressortissant de ces pays ne doit être lancée».

Cette décision intervient dans un contexte de tensions entre la France et ces trois pays du Sahel qui ont connu des coups d’Etat militaires au cours des trois dernières années et exigent le départ des Forces armées françaises de leur territoire tout en favorisant un nouveau partenariat avec la Russie et la Turquie.

Après le renversement le 26 juillet dernier, du chef de l’État nigérien, Mohamed Bazoum, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a brandi la menace d’une intervention militaire au Niger, en visant notamment à restaurer le président déchu Bazoum dans ses fonctions et à rétablir l’ordre constitutionnel, une décision soutenue à fond par la France.

Le régime militaire nigérien a accusé le 9 septembre dernier la France de «déployer ses forces» dans plusieurs pays ouest-africains particulièrement le Bénin, en vue d’une «agression» contre le Niger.