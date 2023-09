Ethiopie : Politique d’Accueil et d’Humanité envers les Réfugiés

Dans un contexte international où les défis liés aux déplacements forcés de populations atteignent des proportions alarmantes, l’Éthiopie se distingue par son engagement exceptionnel en faveur des réfugiés. C’est du moins le message que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a tenu à exprimer lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen, à New York, en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans un communiqué émanant du ministère éthiopien des Affaires étrangères, M. Grandi a chaleureusement salué l’Éthiopie pour sa politique d’ouverture et d’hospitalité envers les réfugiés. Plus spécifiquement, il a tenu à mettre en lumière le traitement « très humain » réservé par le pays d’Afrique de l’Est aux réfugiés soudanais qui ont cherché refuge sur son territoire. Une marque de compassion qui, selon le ministère éthiopien, a reçu les louanges du Haut-Commissaire.

Mais les félicitations n’ont pas été la seule note de cette rencontre. M. Grandi a également lancé un appel pressant aux donateurs internationaux, les exhortant à renforcer leur soutien envers les réfugiés en Éthiopie. La situation sécuritaire précaire dans le Soudan voisin a entraîné un afflux massif de personnes en Éthiopie, avec pas moins de 78 598 arrivées enregistrées jusqu’au 29 août, selon les chiffres récents du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Cette démarche du Haut-Commissaire témoigne de l’engagement du HCR à soutenir les efforts humanitaires en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de l’Éthiopie. De plus, il cherche activement à trouver des solutions durables pour les personnes affectées par des facteurs tels que la sécheresse et les conséquences du changement climatique.

Il convient de rappeler que l’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, abrite actuellement plus de 823 000 réfugiés et demandeurs d’asile, principalement en provenance du Soudan du Sud, de Somalie et d’Érythrée. Selon les données du HCR, la majorité d’entre eux résident dans 24 camps de réfugiés répartis dans cinq États régionaux du pays.

Face à cette réalité complexe et en constante évolution, l’Éthiopie continue d’incarner un exemple notable de compassion et d’ouverture envers ceux qui fuient la violence et la persécution, rappelant ainsi au monde la nécessité impérieuse de la solidarité internationale envers les plus vulnérables.