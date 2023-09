Somalie : Retrait de 3 000 soldats de l’ATMIS 

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a pris une décision capitale lors de sa récente réunion consacrée à la situation en Somalie et aux opérations de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS). Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, le CPS a choisi de retirer 3 000 soldats de l’ATMIS d’ici au 30 septembre, tout en veillant à ce que ce retrait se fasse de manière équitable.

Cette décision intervient également en réponse aux directives du Gouvernement fédéral de Somalie (GFS), qui prévoient le retrait de 851 membres du personnel de police de l’ATMIS. Le CPS a souligné l’importance de maintenir la paix et la sécurité en Somalie, tout en s’engageant à retirer ces troupes conformément aux résolutions 2628 (2022) et 2687 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies, sans aucune condition.

Le CPS a clairement exprimé sa préoccupation quant à la nécessité de garantir que le retrait des troupes de l’ATMIS se fasse de manière à éviter toute vulnérabilité aux attaques. Les efforts seront concentrés sur la protection des forces de l’ATMIS pendant et après le retrait, ainsi que sur la sécurité des populations vivant dans la zone d’opérations de l’ATMIS.

En outre, le CPS a tenu à féliciter le Gouvernement fédéral de Somalie pour ses initiatives visant à prendre en main les processus de stabilisation et de réconciliation en Somalie. Il a également salué la coopération soutenue entre le Gouvernement et les États membres fédéraux, manifestée par les réunions régulières du Conseil consultatif national, présidé par le Président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud.

Néanmoins, la région a récemment été le théâtre d’un attentat-suicide tragique perpétré par des combattants shebab, causant un nombre non confirmé de décès et blessant deux législateurs. Les shebab ont revendiqué cette attaque, affirmant qu’elle visait des responsables gouvernementaux de haut rang ainsi que le président régional. Cette violence survient peu après que les forces gouvernementales ont réussi à éliminer plus de 150 combattants shebab au cours d’opérations militaires menées tout au long de la semaine dans le centre de la Somalie.