Maroc : 250 dollars par mois versés aux familles sinistrées du séisme 

Le gouvernement marocain a annoncé une aide d’urgence de 2 500 dirhams (250 dollars) par mois, à partir du six octobre, pendant une année, aux familles dont les maisons se sont partiellement ou totalement effondrées, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, paru lundi, à l’issue de la cinquième réunion du comité interministériel chargé du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz.

Le communiqué a précisé que le début de la distribution de l’aide aura lieu entre le 6 et le 16 octobre 2023, pour surmonter les dégâts causés par le tremblement de terre qui a frappé le pays le 8 septembre 2023.

Il a indiqué que les familles affectées qui n’ont pas reçu d’aide financière pendant la période susmentionnée pourraient présenter une pétition aux comités régionaux compétents.

Le comité a décidé de lancer le processus de réhabilitation et d’agrandissement des routes, qui comprend, dans une première phase, l’ouverture et l’agrandissement de la route reliant Werghan et Thalassa Naaqoub (nord) et de la route reliant Tizi-Natast et Tafenkoult (centre).

Le projet sera également réalisé directement en apportant un soutien aux agriculteurs, afin de restructurer le cheptel national, et de soutenir l’orge et les fourrages dans les zones touchées. ‏

Selon la même source, il a été décidé de reconstruire et de réhabiliter plus de 1 000 écoles, 42 centres de santé, ainsi que le renforcement des fondations des monuments historiques, des mosquées ainsi que des sanctuaires.

Le comité a, également, alloué un budget d’environ 2,5 milliards de dirhams (250 millions de dollars) pour financer ces projets.

Selon les statistiques officielles, le nombre de personnes touchées par le séisme a atteint 2,8 millions de personnes, tandis que le nombre de villages touchés a atteint les 2 930, soit un tiers des villages de la région.

Concernant les maisons qui se sont effondrées, leur nombre a atteint les 59 675, dont 32 pour cent ont été complètement détruites, tandis que les autres ont été partiellement endommagées.