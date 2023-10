Israël-Gaza: L’Algérie a remis aux chefs du Hamas plus de 300 millions de dollars 

Des services de renseignement occidentaux ont révélé que le Hamas a bénéficié, lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël, non seulement de l’aide de l’Iran, mais également de l’Algérie qui avait remis aux chefs du mouvement terroriste palestinien plus de 300 millions de dollars, ayant servi notamment à l’acquisition de drones de fabrication iranienne.

Ce fort soutien des Mollah iraniens et du régime militaire algérien au Hamas, a renforcé la position de ce dernier dans la bande de Gaza et décuplé ses capacités militaires, conduisant à l’attaque du 7 octobre contre Israël.

Grâce à cet appui financier et militaire au Hamas, au Hezbollah, le bras armé chiite de l’Iran au Liban et à d’autres groupes terroristes, les régimes totalitaires à Téhéran et Alger maintiennent la région sous tension, en compliquant les efforts menés au niveau international pour parvenir à la paix et la stabilité.

Bien qu’éloignés géographiquement, les régimes iranien et algérien convergent dans leurs objectifs d’étendre leur influence au Moyen-orient et en Afrique, en soutenant ces groupes qui figurent sur la liste du terrorisme international.

Côté iranien, le régime des Mollah soutient ces groupes pour des raisons géopolitiques et religieuses. Téhéran voit en ces organisations des alliés dans sa lutte contre Israël, qu’il considère comme une menace régionale. En plus du Moyen orient, l’Iran cherche à étendre son influence en Afrique, qui s’inscrit dans une lutte d’influence régionale et internationale.

C’est à ce niveau que les intérêts de Téhéran rejoignent ceux de la junte militaire en Algérie, qui a acquis, au fil des ans, la réputation d’être devenue une base pour le terrorisme dans le Sahel. Les services de renseignements militaires algériens travaillent en étroite collaboration avec de nombreuses organisations djihadistes au Sahel.

En aidant le Hamas et le Hezbollah Libanais, l’Algérie et l’Iran ont pour objectif de déstabiliser la région, de perturber les accords de paix potentiels entre Israël et les Palestiniens et contester l’influence des pays arabes sunnites dans le conflit israélo-palestinien.

À travers leur soutien militaire et financier au Hamas et au Hezbollah Libanais, les deux régimes totalitaires veulent affaiblir Israël et maintenir un front de confrontation dans la région par procuration.

Les deux régimes financent d’autres groupes islamistes, l’objectif étant de maintenir leur propre pouvoir en créant un climat de peur et d’instabilité. Cela les aide à justifier un pouvoir autoritaire et à réprimer toute opposition interne.