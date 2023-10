Niger : 6 soldats et 31 terroristes tués dans des combats près de la frontière Burkinabé                                                                        

Le ministère nigérien de la Défense a annoncé que six soldats et 31 « terroristes » ont perdu la vie lors de combats survenus dimanche et lundi dans la zone de Téra, située à l’ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso.

Selon le communiqué du ministère, les Forces de défense et de sécurité (FDS) engagées dans l’opération Niya ont été confrontées à des affrontements avec des éléments terroristes dans la région de Lemdou, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Téra, du dimanche 15 au lundi 16 octobre 2023. Au cours de ces affrontements, six soldats ont malheureusement perdu la vie, et dix-huit autres ont été blessés et évacués vers Niamey.

La source indique que les soldats nigériens ont fait preuve de bravoure en repoussant l’ennemi et en tuant 31 terroristes lors de ces combats. Ces affrontements se sont déroulés dans la région de Tillabéri, située à l’ouest du pays, dans la zone communément appelée « des trois frontières, » qui englobe le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette zone est devenue un refuge pour les groupes jihadistes sahéliens affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS).

Ces dernières semaines, la région a été le théâtre de plusieurs attaques, alimentant l’instabilité dans le pays depuis de nombreuses années. La plus lourde perte a été enregistrée en début octobre, lorsqu’une « attaque complexe » présumée de jihadistes a coûté la vie à 29 soldats dans le nord-ouest de Tabatol, une localité proche du Mali. En septembre, seize soldats ont été tués lors d’une autre attaque à Kandadji, et en août, au moins 17 militaires ont perdu la vie près de la frontière avec le Burkina Faso.