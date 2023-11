UNESCO : Côte d’Ivoire au Conseil exécutif pour un mandat de 4 ans

La Côte d’Ivoire a été élue pour un mandat de quatre ans au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cette élection a eu lieu à l’occasion de la 42è session de la Conférence générale de l’Organisation, qui se déroule à Paris du 7 au 22 novembre.



Le Conseil exécutif est l’organe de décision de l’UNESCO qui comprend 58 pays membres. Il analyse le programme de travail, les prévisions budgétaires à soumettre à la Conférence générale, de même que les décisions et les candidatures au poste de directeur général de l’UNESCO et se réunit statutairement deux fois par an.