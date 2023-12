Mali : La MINUSMA transfère le Pouvoir au Gouvernement Malien

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a officiellement conclu ses opérations dans la région de Tombouctou, selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Le départ du dernier membre du personnel, évacué par voie aérienne et terrestre, a marqué la fin de la présence de la mission dans la zone.

La cérémonie de rétrocession, présidée par Bakoun Kanté, gouverneur de Tombouctou, et Anton Antchev, directeur de l’équipe de coordination de la liquidation de la mission, a officialisé le transfert du camp de Tombouctou du contrôle de la MINUSMA au gouvernement de transition du Mali.

La transition s’est déroulée de manière efficace, et le camp a été remis dans un état pleinement opérationnel. Ce départ représente la réalisation du premier des trois sites de liquidation prévus pour la MINUSMA. Un Chapitre qui se Clôt à Tombouctou avec un Transfert de Pouvoir en douceur.

Selon le porte-parole, depuis juillet, la mission a rapatrié près de 1 867 militaires, 173 policiers et 226 personnels civils de Tombouctou, conformément aux directives de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien que les missions de maintien de la paix de l’ONU aient généralement un délai d’environ 18 mois pour leur liquidation, l’entité de liquidation de la MINUSMA s’efforcera de raccourcir ce délai, a ajouté M. Dujarric.

Avec plus de 180 membres tués dans des actes terroristes essentiellement perpétrés par les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, la Minusma est la mission de paix de l’ONU la plus durement touchée ces dernières années.