Israël va se défendre devant la Cour internationale de justice de l’ONU contre des accusations de génocide liées à sa campagne militaire à Gaza contre le groupe terroriste Hamas.

L’Afrique du Sud a sollicité l’examen des actions d’Israël en référence à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Cette affaire, qui devrait durer des années, pose des questions importantes sur le plan juridique et diplomatique.

L’Afrique du Sud a déposé un document de 84 pages affirmant que les actions d’Israël à Gaza sont génocidaires, visant la destruction d’une partie substantielle des Palestiniens.

Certains Sud-Africains, dont le président Cyril Ramaphosa, comparent les politiques d’Israël à l’apartheid passé. Israël rejette ces diatribes.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a rapidement rejeté la demande de l’Afrique du Sud, la qualifiant de dépourvue de fondement juridique et d' »exploitation méprisable et méprisante ».

Eylon Levy, un responsable du bureau du Premier ministre israélien, a accusé l’Afrique du Sud de « fournir une couverture politique et juridique » à l’attaque du 7 octobre par le Hamas, qui a déclenché la campagne israélienne.

Israël a dépêché une équipe juridique à La Haye afin de réfuter les accusations jugées absurdes de l’Afrique du Sud. Le président israélien a qualifié ces allégations de « particulièrement odieuses et dépourvues de sens ».

Isaac Herzog a affirmé que son pays se présente avec confiance devant la Cour internationale de Justice pour exposer son argumentaire en faveur de la légitime défense, conforme au droit international humanitaire.

Les États-Unis soutiennent Israël et rejettent les accusations portées par Pretoria, les qualifiant de « sans fondement ». Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a souligné que ceux critiquant Israël sont souvent ceux qui appellent ouvertement à sa destruction et au massacre des Juifs.

Le Hamas est désigné comme une organisation terroriste par plusieurs pays et entités, dont les États-Unis, l’Union européenne, Israël, le Canada, et d’autres. Il a été impliqué dans de nombreux actes de violence, tels que des attentats-suicides, des tirs de roquettes et d’autres formes de terrorisme.

Le Hamas reçoit un soutien de diverses sources, notamment de certains individus, organisations et pays. L’Iran et l’Algérie sont connus comme des soutiens étatiques du Hamas, du Hezbollah Libanais, fournissant une aide financière, des armes et un appui politique.