Afrique : La Somalie rejette toute médiation tant que l’Éthiopie maintient son accord avec le Somaliland

L’Éthiopie et la Somalie se retrouvent au cœur d’un différend concernant un accord avec le Somaliland. Les tensions diplomatiques sont telles que la Somalie rejette toute médiation avec l’Éthiopie sur cet accord controversé.

Le gouvernement somalien a rejeté catégoriquement toute possibilité de médiation avec l’Éthiopie tant que cette dernière n’aura pas annulé un accord récemment signé avec la région séparatiste du Somaliland, qualifié d' »illégal » par Mogadiscio.

Les relations sont fortement tendues entre les deux nations de la Corne de l’Afrique depuis le rapprochement entre Addis-Abeba et le Somaliland, officialisé par la signature d’un accord le 1er janvier. Cet accord prévoit la location à l’Éthiopie de 20 km de côtes du Somaliland pour une durée de 50 ans.

Le Somaliland, un territoire de 4,5 millions d’habitants situé en face du golfe d’Aden, a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais cette déclaration n’a pas été reconnue par la communauté internationale.

La Somalie considère que l’accord du 1er janvier constitue une violation de sa souveraineté territoriale et appelle la communauté internationale à la soutenir dans cette affaire. Le ministère somalien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux : « Il n’y a aucune place pour la médiation, sauf si l’Éthiopie se retire de ce protocole d’entente illégal et réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriales de la Somalie. »

Mercredi, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine a appelé à la « retenue » de la part de l’Éthiopie et de la Somalie lors d’une réunion consacrée à ce différend. Jeudi, le bloc régional d’Afrique de l’Est de l’Igad devait tenir une réunion extraordinaire en Ouganda sur le même sujet.