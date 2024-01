Somalie : Deux membres de l’US Navy déclarés morts dans une mission contre le trafic d’armes iraniennes

L’armée américaine a confirmé le décès de deux membres de la marine américaine (US Navy), portés disparus depuis le 11 janvier au large des côtes somaliennes.

Cette disparition est survenue au cours d’une opération visant à intercepter des armes iraniennes destinées aux rebelles Houthis au Yémen.

Après dix jours de recherches intensives, les deux Navy Seals impliqués n’ont pu être localisés et sont désormais officiellement considérés comme décédés, selon le commandement militaire américain, le Centcom.

L’opération en question a permis la saisie de la première cargaison d’armes létales conventionnelles sophistiquées fournies par l’Iran aux Houthis depuis le début des attaques contre des navires commerciaux en novembre 2023, a souligné le Centcom.

L’armée américaine, présente à Djibouti, intensifie ses actions pour garantir la sécurité du trafic maritime en mer Rouge, qui représentait environ 12% du trafic mondial avant le début du conflit.

Les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, ont augmenté leurs attaques contre des cargos en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, affirmant ainsi justifier leurs actions.