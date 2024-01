Afrique : Antony Blinken encourage l’investissement et le partenariat des entreprises américaines dans l’économie en croissance du Nigeria

Les États-Unis s’engagent à être un solide partenaire de sécurité pour le Nigeria, a déclaré M. Blinken lors de sa tournée d’une semaine en Afrique de l’Ouest comprend des arrêts au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et se conclura en Angola.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a souligné l’intérêt des entreprises américaines à collaborer et à investir dans l’économie nigériane. Lors d’une conférence de presse à Abuja, après ses discussions avec le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, M. Blinken a déclaré que les entrepreneurs et les entreprises américaines étaient prêts à s’associer et à investir au Nigeria, notamment dans le secteur de la technologie.

Il a précisé que des géants de la technologie américaine avaient établi des partenariats avec des entreprises nigérianes pour soutenir l’initiative du président Bola Tinubu visant à créer un million d’emplois dans le secteur numérique. M. Blinken a exprimé le désir de travailler en partenariat pour stimuler la révolution technologique au Nigeria, mettant en avant les opportunités compétitives réelles et claires qu’offre le pays aux investisseurs.

Cependant, il a souligné qu’il restait des défis à long terme à surmonter pour libérer tout le potentiel économique du Nigeria. Il a insisté sur l’importance de lutter contre la corruption et de faciliter le rapatriement des capitaux étrangers pour attirer les investissements.

M. Blinken a salué les réformes entreprises par le président Tinubu depuis son investiture en mai dernier, tout en reconnaissant que certaines d’entre elles, telles que la suppression des subventions sur les carburants, pourraient entraîner des difficultés à court terme. Il a assuré que les États-Unis continueraient à soutenir le Nigeria pour atténuer les effets de ces réformes.

Par ailleurs, le secrétaire d’État a souligné l’intention de l’administration Biden de poursuivre ses investissements dans le secteur de la santé au Nigeria. Il a rappelé que plus de 8,5 milliards de dollars avaient été investis au cours des cinq dernières années dans la prévention, les soins et le traitement du VIH et de la tuberculose, ainsi que dans le renforcement du système de santé.

En matière de sécurité, M. Blinken a mis en lumière les défis sécuritaires au Sahel et a souligné le soutien continu des États-Unis au Nigeria et à ses partenaires du lac Tchad. Il a réaffirmé la collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEOA) pour assurer une sécurité efficace dans la région et renforcer la capacité des forces de sécurité nigérianes pour lutter contre l’insécurité dans le bassin du lac Tchad.