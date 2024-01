Centrafrique : La MINUSCA mène une campagne d’information sur son nouveau mandat auprès des autorités et de la société civile

Alors que le mandat de la Mission de l’ONU en Centrafrique (MINUSCA) a été prorogé récemment jusqu’au 15 novembre 2024 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSCA explique, dans un communiqué publié mercredi, que ce nouveau mandat fait actuellement l’objet d’une vaste campagne d’information dans les préfectures du pays.

L’objectif de cette campagne entamée le 18 janvier 2024 est «d’écouter et échanger sur le précédent et le nouveau mandats avec les autorités préfectorales, la société civile et les institutions étatiques représentées pour une bonne compréhension, une appropriation effective ainsi que le renforcement du partenariat avec la MINUSCA dans les préfectures», selon les propos du Directeur de cabinet par intérim de la Mission onusienne, Souleymane Thioune, cité dans le texte.

Organisée conjointement avec les autorités préfectorales, la campagne a déjà touché plusieurs localités, notamment Bambari, Alindao, Nola, Paoua et Bossangoa. Ce mercredi, des séminaires ont lieu ce mercredi à Birao, Ndélé et Obo Birao, et devraient toucher d’autres villes (comme Bouar, Berberati, Kaga-Bandoro, Bangassou…).

Les échanges visent précisément les préfets, les sous-préfets, les maires, la société civile, les organisations de femmes, les religieux, les jeunes, les commandements des Forces armées centrafricaines (FACA) et les Forces de sécurité intérieure (FSI), ainsi que les agences des Nations Unies.

Le nouveau mandat de la MINUSCA a été approuvé le 15 novembre 2023 avec l’adoption de la résolution 2709 (2023). A cette occasion, la Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, avait affirmé que «le nouveau mandat sera exécuté en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain et les partenaires de la Centrafrique vers une stabilisation accrue et une augmentation des dividendes de la paix et sécurité au profit des populations centrafricaines».