Somalie : Le parlement approuve l’adhésion à la CAE

Le parlement somalien a donné son aval samedi à l’adhésion du pays à la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), faisant de la Somalie le huitième membre de cette organisation économique régionale.

Sur les 150 législateurs, 148 ont voté en faveur du traité d’adhésion de la Somalie à la CAE, a déclaré Abdullahi Omar Abshir, deuxième vice-président de la Chambre du peuple du Parlement fédéral somalien.

Cette décision marque une étape significative dans l’intégration de la Somalie à la communauté économique régionale, démontrant l’engagement du pays envers la CAE. Dans un communiqué, le ministre somalien de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Daud Aweis Jama, a affirmé que « La Chambre du peuple du Parlement fédéral a approuvé l’admission du pays au sein de la CAE, avec 148 députés votant en sa faveur samedi ».

La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), également connue sous le nom de Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), est une organisation intergouvernementale qui vise à promouvoir l’intégration économique, politique et sociale des pays de la région de l’Afrique de l’Est. Créée en 1967, la CAE compte actuellement le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Somalie, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et l’Ouganda.

L’objectif principal de la CAE est de faciliter la coopération entre ses membres dans divers domaines tels que le commerce, les infrastructures, l’éducation, la santé, la sécurité, et bien d’autres encore. Elle vise également à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La CAE dispose d’institutions telles que le Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est, la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, et l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est, qui œuvrent ensemble pour atteindre les objectifs de l’organisation.