Tchad : Des travailleurs tchadiens de l’industrie pétrolière s’initient à une formation technique en Chine

Un groupe de 19 travailleurs tchadiens de l’industrie pétrolière a récemment participé à un programme de formation technique de 35 jours au Gansu, une province située dans le nord-ouest de la Chine. Ce projet de formation, lancé le 28 février, est organisé par la branche Yumen Oilfield de la China National Petroleum Corporation (CNPC).

Yumen Oilfield, première base pétrolière opérationnelle en Chine depuis 1939, a joué un rôle crucial dans l’histoire de la production pétrolière nationale. Durant les années 1940, elle représentait près de 90 % de la production totale de pétrole brut du pays. Depuis lors, la branche Yumen Oilfield a étendu ses activités à l’étranger, opérant dans plus de dix pays et régions, dont le Tchad, l’Algérie et le Turkménistan, offrant des soutiens techniques et contribuant à la formation de personnels locaux.

Selon Jiang Rui, directeur adjoint de la branche CNPC au Tchad, les 19 participants tchadiens ont achevé avec succès leur formation le 1er avril et ont reçu des certificats attestant de leur niveau de compétence professionnelle délivrés par la CNPC. M. Jiang a également annoncé que dans les cinq prochaines années, plus de 1 000 travailleurs tchadiens seraient formés dans divers domaines, dans le but de promouvoir le développement professionnel et de renforcer les compétences des talents africains.

Ce programme de formation témoigne de l’engagement de la Chine à renforcer les capacités techniques et professionnelles des travailleurs africains, contribuant ainsi au développement durable des industries pétrolières dans la région et au-delà.