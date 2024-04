RDC : Judith Suminwa Tuluka devient la première femme Première ministre de la République démocratique du Congo

Judith Suminwa Tuluka, ministre du Plan, a été désignée comme Première ministre de la République démocratique du Congo. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste en RDC, succédant à Jean-Michel Sama Lukonde qui a démissionné le 21 février dernier après avoir occupé la fonction de Premier ministre depuis février 2021.

Agée d’environ cinquante ans et diplômée en économie, elle devra mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi, président en fonction depuis janvier 2019 et réélu largement avec plus de 73 % des voix pour un second mandat de cinq ans en décembre dernier.

Par ailleurs, Félix Tshisekedi, président de la RDC et commandant suprême des forces armées du pays, a appelé à la mobilisation générale afin de vaincre l’ennemi et mettre fin à la guerre dans l’est du pays. C’est ce qu’a rapporté le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias.

La RDC est confrontée au Mouvement du 23 mars (M23) qui poursuit son offensive dans le Nord-Kivu contribuant ainsi à une escalade dans l’est du pays. Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU et chef de la mission pour la stabilisation en RDC (Monusco) des Nations unies, a récemment appelé au retrait de toutes les troupes étrangères présentes sur le sol congolais.