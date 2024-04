Egypte : Des efforts conjoints avec  les américains au Caire pour un Cessez-le-feu au Soudan

L’envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello, s’est entretenu avec des hauts responsables égyptiens pour discuter d’un cessez-le-feu au Soudan.

Les discussions ont porté sur les efforts en cours pour parvenir à un cessez-le-feu et à un retour à la table des négociations afin d’assurer la sécurité des civils, indique un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères publié jeudi.

Les deux parties ont également examiné la possibilité d’ouvrir des passages humanitaires pour faciliter la livraison d’aide alimentaire et médicale aux populations, en collaboration avec les pays voisins.

Selon le communiqué, les préparatifs sont en cours pour une conférence humanitaire qui se tiendra à Paris le 15 avril afin de fournir une aide d’urgence au Soudan.

L’Égypte et les États-Unis ont convenu de poursuivre les consultations et les actions de soutien pour aider le Soudan à surmonter cette période critique. La guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 en raison de conflits liés aux pouvoirs attribués à l’armée du général Abdel Fattah al-Burhan et aux Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo.