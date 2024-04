Déploiement en RDC : Kagame exprime sa frustration face à l’absence de consultation de l’Afrique du Sud et la SADC

Le président rwandais Paul Kagame a manifesté son mécontentement face au déploiement de troupes par les membres de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) en République Démocratique du Congo (RDC) sans consultation préalable du Rwanda, en dépit des tensions actuelles entre le Rwanda et la RDC.

Kagame a critiqué l’Afrique du Sud et d’autres pays de la SADC pour ne pas avoir suivi l’exemple du Rwanda qui, avant de déployer des troupes au Mozambique, avait pris l’initiative de discuter avec le président Cyril Ramaphosa et la SADC. Il reproche à la SADC de ne pas avoir réciproqué cette démarche en 2021 lors du déploiement rwandais au Mozambique.

Kagame a aussi évoqué les accusations de soutien du Rwanda aux rebelles M23, ce que Kigali nie, tout en demandant une participation dans la résolution du conflit en RDC. Les tensions sont exacerbées par les liens ethniques et sociaux entre le Rwanda et les Tutsis congolais du M23. Lors d’une récente réunion à Kigali avec le président Ramaphosa, les deux dirigeants ont discuté des défis sécuritaires en RDC et de la nécessité d’une solution politique pacifique pour stabiliser la région.

En parallèle, lors de la commémoration du génocide de 1994 à Kigali, l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki a pressé la RDC de désarmer le FDLR conformément à l’accord de Sun City de 2003, visant à pacifier l’est de la RDC. Les défis restent importants, comme en témoigne la mort récente de soldats tanzaniens et sud-africains de la SADC en RDC, soulignant la volatilité de la situation sécuritaire.